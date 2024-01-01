Пермский край и Республика Узбекистан договорились о создании дорожной карты по расширению сотрудничества Делегация из этой страны находится с официальным визитом в Прикамье Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

В Пермский край с официальным визитом прибыла делегация Республики Узбекистан во главе с министром энергетики Журабеком Мирзамахмудовым. Вместе с главой региона Дмитрием Махониным узбекская делегация посетила крупные промпредприятия Прикамья: АО «Новомет-Пермь», «ИНГК-Промтех», ООО «Меридиан». Гости провели переговоры с руководителями пермских компаний и ознакомились с их продукцией. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Делегации представили газоперекачивающие агрегаты, скважинные насосы, продукцию машиностроения, средства индивидуальной защиты, шахтное оборудование и пр. Также гости из среднеазиатской республики оценили разработки Пермского НОЦ «Рациональное недропользование» по цифровизации месторождений полезных ископаемых.

Подробнее партнёрство между Пермским краем и Республикой Узбекистан в нефтегазовой промышленности, развитии импорта и экспорта промышленной продукции Дмитрий Махонин и Журабек Мирзамахмудов обсудили в рамках форума «Дни пермского бизнеса».

Глава Прикамья поблагодарил делегацию Минэнерго Узбекистана за визит в наш регион.

«Сегодня вы провели встречи и переговоры с руководителями крупных предприятий Прикамья, узнали больше об их производстве и продукции. Итоги этой работы лягут в основу дорожной карты сотрудничества между Пермским краем и Министерством энергетики Узбекистана», — сообщил Дмитрий Махонин.

По его словам, подписанный документ охватит вопросы промышленной кооперации, образования и науки. Также он поможет локализации прикамских производств на территории экономических зон Республики и будет способствовать поставкам оборудования для нужд нефтегазовой отрасли страны.

В свою очередь, Журабек Мирзамахмудов заявил, что подписание дорожной карты поможет нарастить объёмы взаимных инвестиций, надёжно укрепить торговые связи, а также успешно развивать совместные проекты в ключевых отраслях промышленности.

Представитель Узбекистана отметил, что его страна заинтересована в поставках высокотехнологичной продукции, а также в организации совместных производств по всем направлениям: не только в нефтегазовой отрасли, но и в химической и текстильной промышленностях.

«В Узбекистане для этого созданы все необходимые условия, в том числе льготный режим для предприятий на территориях технопарков», — пояснил министр.

В ближайшее время региональные власти и представители Узбекистана подпишут соответствующий документ о сотрудничестве.

Ранее, в апреле этого года, делегация краевого правительства, в состав которой входили представители промпредприятий и вузов, посетила Республику Узбекистан. В этой стране прикамская делегация обсудила сотрудничество в сфере промышленной кооперации, образования, науки и локализации производств на территории экономических зон Узбекистана. Там же состоялась встреча с премьер-министром Республики Абдуллой Ариповым, на ней стороны договорились создать совместную рабочую группу для развития партнёрства между Пермским краем и Узбекистаном.

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