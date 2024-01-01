В спецоперации убили военнослужащего из Прикамья Алексея Суханова
Он погиб под населённым пунктом Бердычи
В Оханском округе похоронят участника СВО, уроженца села Андреевка Алексея Суханова. Прощание пройдёт в Оханске 24 мая. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на администрацию Оханского городского округа.
Как уточняют власти, военнослужащий погиб под населённым пунктом Бердычи Ясиноватского района.
Прощание с военнослужащим начнётся в 11:00 в КДЦ Оханска.
Напомним, 24 мая также похоронят участника СВО из Нытвы Сергея Каменщикова. Об этом на официальной странице ВКонтакте сообщили местные власти и выразили глубокие соболезнования семье, родным и близким военнослужащего.
Рядовой Сергей Каменщиков служил снайпером отделения огневой поддержки и погиб при исполнении боевого задания 5 апреля на территории ЛНР.
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