В спецоперации убили военнослужащего из Прикамья Алексея Суханова Он погиб под населённым пунктом Бердычи Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Оханского округа

В Оханском округе похоронят участника СВО, уроженца села Андреевка Алексея Суханова. Прощание пройдёт в Оханске 24 мая. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на администрацию Оханского городского округа.

Как уточняют власти, военнослужащий погиб под населённым пунктом Бердычи Ясиноватского района.

Прощание с военнослужащим начнётся в 11:00 в КДЦ Оханска.

Напомним, 24 мая также похоронят участника СВО из Нытвы Сергея Каменщикова. Об этом на официальной странице ВКонтакте сообщили местные власти и выразили глубокие соболезнования семье, родным и близким военнослужащего.

Рядовой Сергей Каменщиков служил снайпером отделения огневой поддержки и погиб при исполнении боевого задания 5 апреля на территории ЛНР.

Ранее в ходе СВО погиб отец троих детей Александр Катаев из Прикамья. Он жил в Добрянском округе и работал прорабом. Мужчину забрали на СВО в сентябре 2022 года в рамках объявленной мобилизации.

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