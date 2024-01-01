В Перми закрылись 99 табачных киосков Ещё продолжают работу 15 Поделиться Твитнуть

Как сообщили в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми, на данный момент на территории города из 114 НТО по продаже табачной продукции закрыто 99 киосков. Таким образом, за месяц властям удалось закрыть 4 НТО. В отношении 15 объектов, ведущих торговлю табаком, продолжают составляться протоколы о нарушениях.

Напомним, в марте 2024 года в Прикамье вступил в силу закон об установлении дополнительных мер, направленных на охрану здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции. Закон запрещает розничную торговлю табачной или никотинсодержащей продукцией, кальянами и пр. в павильонах. Нарушителям грозят штрафы от 15 до 100 тыс. руб. Также вступил в силу закон, запрещающий стимулирование продажи табака посредством использования архитектурно-художественной подсветки или вывески.

Специалисты районных администраций и сотрудники полиции проводят совместные рейды по пресечению фактов незаконной торговли в павильонах. Так, 23 мая прошёл рейд по семи НТО Кировского района, где ранее продавалась табачная продукция.

«Сегодня мы видим, что все семь объектов уже не работают в этом направлении, — рассказал глава администрации Кировского района Михаил Борисов. — Один добровольно демонтирован собственником, три находятся в поиске новых арендаторов, остальные три сменили профиль деятельности. Мы слышим положительные отзывы от жителей».

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