В Перми закрылись 95 табачных киосков Около 20 ещё продолжают работу Поделиться Твитнуть

Как сообщили в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми, на данный момент на территории города из 114 НТО по продаже табачной продукции закрыто 95 объектов: 22 в Индустриальном районе, 20 в Мотовилихе, 17 в Свердловском районе, 16 в Орджоникидзевском, 8 в Дзержинском, 5 в Ленинском районе.

Напомним, в марте 2024 года в Прикамье вступил в силу закон об установлении дополнительных мер, направленных на охрану здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции. Закон запрещает розничную торговлю табачной или никотинсодержащей продукцией, кальянами и пр. в павильонах. Нарушителям грозят штрафы от 15 до 100 тыс. руб.

В мэрии отметили, что специалисты районных администраций продолжают рейды по пресечению фактов продажи табачной продукции в НТО. Продолжающие торговлю табаком объекты фиксируются, в отношении их владельцев составляются протоколы об административном правонарушении. Уже составлено 150 таких протоколов.

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