В выходные в центре Перми изменится схема движения автобусов Изменения коснутся маршрутов №1, 54 и 74 Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

С 23 час. 24 мая по 5 час. 27 мая изменится схема движения общественного транспорта в центре Перми. Это связано с временным закрытием сквозного проезда по ул. Екатерининской на перекрестке с ул. Борчанинова в связи с ремонтом трамвайных путей.

Как уточнили в департаменте транспорта администрации Перми, в сторону пл. Гайдара от Центрального рынка автобусы будут следовать по улицам Пушкина и Крисанова. Остановки «Универсам» и «Трансагентство» обслуживаться не будут.

Изменения коснутся автобусных маршрутов №1, 54 и 74.

В департаменте транспорта напомнили, что актуальное расписание общественного транспорта всегда доступно в режиме онлайн на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.

Напомним, движение трамваев в Перми по ул. Борчанинова закрылось с 18 марта 2024 года для реконструкции трамвайных путей. Работы на участке от ул. Пушкина до ул. Петропавловской должны закончиться к 1 июня.

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