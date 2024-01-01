Новым председателем ТИК Косинского округа Прикамья стала Валентина Чугайнова
Ранее она трижды занимала этот пост
По решению Избирательной комиссии Пермского края новым председателем ТИК Косинского муниципального округа назначена член комиссии Валентина Чугайнова. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале крайизбиркома.
Валентина Чугайнова уже три раза возглавляла ТИК Косинского округа — с 2007 по 2021 год. Её неоднократно награждала ЦИК РФ и Избирательная комиссия Пермского края.
Ближайшие выборы в Косинском округе состоятся в Единый день голосования в сентябре. Избиратели муниципалитета будут выбирать депутатов местной думы.
Напомним, в середине мая краевой избирком решил прекратить полномочия председателя ТИК Косинского муниципального округа Татьяны Мелехиной и вывести её из состава комиссии. Мелехина возглавила ТИК Косинского округа в декабре 2021 года. За это время в муниципалитете прошли дополнительные выборы депутатов местной думы и президента.
В прошлом году обновились председатели ТИК Индустриального и Орджоникидзевского районов Перми. На эти посты были назначены Ольга Епанова и Наталья Амирова. Они сменили на этих должностях Анну Утёмову и Елену Бормотову соответственно.
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