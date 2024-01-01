Новым председателем ТИК Косинского округа Прикамья стала Валентина Чугайнова Ранее она трижды занимала этот пост Поделиться Твитнуть

Фото: страница ВКонтакте Валентины Чугайновой

По решению Избирательной комиссии Пермского края новым председателем ТИК Косинского муниципального округа назначена член комиссии Валентина Чугайнова. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале крайизбиркома.

Валентина Чугайнова уже три раза возглавляла ТИК Косинского округа — с 2007 по 2021 год. Её неоднократно награждала ЦИК РФ и Избирательная комиссия Пермского края.

Ближайшие выборы в Косинском округе состоятся в Единый день голосования в сентябре. Избиратели муниципалитета будут выбирать депутатов местной думы.

Напомним, в середине мая краевой избирком решил прекратить полномочия председателя ТИК Косинского муниципального округа Татьяны Мелехиной и вывести её из состава комиссии. Мелехина возглавила ТИК Косинского округа в декабре 2021 года. За это время в муниципалитете прошли дополнительные выборы депутатов местной думы и президента.

В прошлом году обновились председатели ТИК Индустриального и Орджоникидзевского районов Перми. На эти посты были назначены Ольга Епанова и Наталья Амирова. Они сменили на этих должностях Анну Утёмову и Елену Бормотову соответственно.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.