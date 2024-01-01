Председатель ТИК Косинского округа Татьяна Мелехина сложила полномочия Такое решение приняла Избирательная комиссия Пермского края Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевой избирком решил прекратить полномочия председателя ТИК Косинского муниципального округа Татьяны Мелехиной и вывести её из состава комиссии. Об этом сообщает телегам-канал крайизбиркома.

Татьяна Мелехина возглавила ТИК Косинского округа в декабре 2021 года. За это время в муниципалитете прошли дополнительные выборы депутатов местной думы и президента.

Кто займёт место Мелехиной пока неизвестно. Как пояснили «Новому компаньону» в крайизибркоме, сейчас ведётся приём предложений на освободившуюся кандидатуру члена ТИК. После чего новый председателя избирательной комиссии Косинского округа выберут из полного состава членов ТИК. Предположительно, это произойдёт до конца мая.

Напомним, в прошлом году обновились председатели ТИК Индустриального и Орджоникидзевского районов Перми. На эти посты были назначены Ольга Епанова и Наталья Амирова. Они сменили на этих должностях Анну Утёмову и Елену Бормотову соответственно

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