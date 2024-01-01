Председатель ТИК Косинского округа Татьяна Мелехина сложила полномочия
Такое решение приняла Избирательная комиссия Пермского края
Краевой избирком решил прекратить полномочия председателя ТИК Косинского муниципального округа Татьяны Мелехиной и вывести её из состава комиссии. Об этом сообщает телегам-канал крайизбиркома.
Татьяна Мелехина возглавила ТИК Косинского округа в декабре 2021 года. За это время в муниципалитете прошли дополнительные выборы депутатов местной думы и президента.
Кто займёт место Мелехиной пока неизвестно. Как пояснили «Новому компаньону» в крайизибркоме, сейчас ведётся приём предложений на освободившуюся кандидатуру члена ТИК. После чего новый председателя избирательной комиссии Косинского округа выберут из полного состава членов ТИК. Предположительно, это произойдёт до конца мая.
Напомним, в прошлом году обновились председатели ТИК Индустриального и Орджоникидзевского районов Перми. На эти посты были назначены Ольга Епанова и Наталья Амирова. Они сменили на этих должностях Анну Утёмову и Елену Бормотову соответственно
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