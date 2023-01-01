Максим Артамонов Новым председателем ТИК Индустриального района Перми стала Ольга Епанова Это уже вторая кадровая перестановка в теризбиркомах с августа Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба крайизбиркома

Избирательная комиссия Пермского края назначила Ольгу Епанову новым председателем ТИК Индустриального района Перми. К исполнению обязанностей она приступит уже завтра, 17 октября. Об этом сообщили в пресс-службе крайизбиркома.

Ранее возглавлявшая теризбирком Анна Утемова оставила свою должность на основании личного заявления.

У Ольги Епановой десятилетний опыт работы в составе УИК, а также руководящей работы как в учебных заведениях, так и на муниципальной службе.

«Благодаря этому новый председатель ТИК хорошо знакома как с участковыми избирательными комиссиями, так и с организацией избирательного процесса в Индустриальном районе Перми» — отметили в крайизбиркоме.

Напомним, в августе этого года новым председателем ТИК Орджоникидзевского района Перми стала Наталья Амирова, ранее входившая в состав этого теризбиркома. Её предшественница на этом посту, Елена Бормотова, оставила свою должность тоже по личному заявлению.

Наталья Амирова ранее работала в учебных заведениях и на муниципальной службе. Долгое время возглавляла участковую комиссию, после чего вошла в состав ТИК.

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