Максим Артамонов
ТИК Орджоникидзевского района Перми возглавила Наталья Амирова
Она сменила на этом посту Елену Бормотову
По решению крайизбиркома новым председателем ТИК Орджоникидзевского района Перми стала Наталья Амирова, ранее входившая в состав этого теризбиркома. Об этом сообщили в прес-службе избирательной комиссии Пермского края.
Ранее возглавлявшая ТИК Елена Бормотова оставила свою должность по личному заявлению.
«Наталья Амирова имеет большой опыт руководящей работы — в учебных заведениях и на муниципальной службе. Долгое время возглавляла участковую комиссию, после чего вошла в состав ТИК», — пояснили в крайизбиркоме.
Она приступит к исполнению своих обязанностей с 24 августа.
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