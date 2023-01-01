Максим Артамонов ТИК Орджоникидзевского района Перми возглавила Наталья Амирова Она сменила на этом посту Елену Бормотову Поделиться Твитнуть

Фото: Избирательная комиссия Пермского края

По решению крайизбиркома новым председателем ТИК Орджоникидзевского района Перми стала Наталья Амирова, ранее входившая в состав этого теризбиркома. Об этом сообщили в прес-службе избирательной комиссии Пермского края.

Ранее возглавлявшая ТИК Елена Бормотова оставила свою должность по личному заявлению.

«Наталья Амирова имеет большой опыт руководящей работы — в учебных заведениях и на муниципальной службе. Долгое время возглавляла участковую комиссию, после чего вошла в состав ТИК», — пояснили в крайизбиркоме.

Она приступит к исполнению своих обязанностей с 24 августа.

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