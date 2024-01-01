Зарина Ситдикова В Пермском крае стартовал основной период сдачи ЕГЭ Его открыли экзамены по химии, литературе и географии Поделиться Твитнуть

Министерство образования Пермского края

Выпускники Прикамья начали сдавать ЕГЭ. Первыми в расписании экзаменов были химия, литература и география, которые выбрали более 2,5 тыс. человек. Об этом сообщает министерство образования и науки региона.

По данным ведомства, из трёх учебных дисциплин, которые школьники сдавали сегодня, в топ-5 всех предметов по выбору входит химия (13,9%). Наряду с профильной математикой, информатикой, биологией и физикой она является приоритетной для экономики Пермского края, считает министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.

Литература и география находятся в конце списка по количеству изъявивших желание пройти тестирование. Эти предметы выбрали 7,7 и 4,6% участников соответственно.

Самыми массовыми экзаменами основного периода ЕГЭ-2024 традиционно станут обязательные предметы: русский язык (сдают 100% участников), профильная математика (54,1%) и базовая математика (43,9%).

Ранее на заседании правительства губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отмечал, что главная задача при проведении ЕГЭ – обеспечить объективность и открытость.

«По итогам 2023 года Пермский край занял четвёртое место среди всех регионов России по качеству и объективности проведения основного периода государственных экзаменов. Важно и в этом году обеспечить подготовку и проведение новой кампании итоговой аттестации на высоком уровне», – подчёркивал губернатор.

Как отмечают в региональном минобре, в этом году ЕГЭ в Пермском крае будут сдавать более 10,5 тыс. человек, из них 9,2 тыс. – выпускники этого года. Будут задействованы 99 пунктов проведения экзамена, включая пункты на дому и в медицинских организациях.

Напомним, одним из основных нововведений итоговой аттестации этого года является возможность пересдачи одного предмета. Такая возможность у выпускников появилась по решению президента России Владимира Путина. В расписание ЕГЭ были внесены дополнительные дни для пересдачи выбранного предмета – 4 и 5 июля.

Основные дни основного периода ЕГЭ в 2024 году пройдут с 23 мая по 11 июня. С 13 июня по 5 июля расписанием предусмотрены резервные дни. Все вопросы, связанные с проведением ЕГЭ, можно задать по телефону горячей линии в Пермском крае: 217-79-31.

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