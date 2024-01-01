Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Единый госэкзамен в Пермском крае впервые можно будет пересдать до подачи документов в вуз Для выпускников будут организованы дополнительные «президентские» дни Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

На заседании правительства Пермского края 14 мая глава краевого министерства образования Раиса Кассина рассказала о подготовке к проведению в Пермском крае Единого госэкзамена.

В нынешнем году сдавать государственные экзамены в девятых и одиннадцатых классах будет 31 530 человек (год назад — 29 052 человека).

До 18 мая продлится досрочная сдача экзаменов девятиклассниками, которая началась 23 апреля. В ней в этом году приняло участие всего 10 человек. С 21 мая начнётся очный этап, который продлится до 2 июля. Будет открыто 262 пункта проведения экзамена.

Дополнительный этап для девятиклассников — с 3 по 24 сентября: те ребята, которые в девятом классе получили отрицательные отметки не более чем по двум предметам, смогут улучшить свои результаты и продолжить обучение в 10 классе или учреждениях среднего специального образования.

Чтобы получить аттестат об основном среднем образовании (девять классов), ученик школы должен сдать зачёт на итоговом собеседовании и четыре экзамена: два обязательных (русский язык и математика) и два по выбору.

По итогам 11 классов в этом году сдавать ЕГЭ будет 10 538 человек (в 2023-м — 10 279 человек). Они смогут написать тесты в 99 специально оборудованных пунктах.

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускник должен получить зачёт на итоговом сочинении и положительную отметку на двух итоговых экзаменах (по русскому и математике), которая, в зависимости от выбранной специальности, сдаётся на базовом или профессиональном уровне; но для поступления в вуз этого недостаточно: необходимо сдать ещё один или два профильных экзамена. Порядок их сдачи определяют вузы.

Досрочный этап сдачи итогового ЕГЭ уже прошёл 22 марта — 22 апреля, в нём приняло участие 18 человек. По словам Раисы Кассиной, это взрослые люди, которые по тем или иным причинам не сдавали ЕГЭ ранее.

С 23 мая по 5 июля пройдёт основной этап ЕГЭ.

По данным «Нового компаньона», 23 мая пройдут экзамены по географии, химии, литературе, 28 мая — по русскому языку, 31 мая — по математике, 4 июня — по обществознанию и физике, 7 и 8 июня — по информатике и иностранным языкам (устная часть), экзамен по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам пройдут 11 июня. 11 июня также состоится экзамен по истории.

Написание итогового сочинения уже прошло, по словам Раисы Кассиной, «в основном все справились хорошо».

С 4 по 23 сентября будет организован дополнительный этап сдачи экзаменов, когда будет можно пересдать один из предметов.

В этом году выпускники получат возможность пересдачи одного предмета до подачи заявлений в вуз: по распоряжению президента РФ для этого будут организованы специальные дни 4 и 5 июля — в образовательной среде их уже назвали «президентскими».

Это очень важная дата, потому что выпускники получают возможность пересдачи одного экзамена и улучшения своего результата до начала подачи документов на поступление в вуз впервые. Предыдущий результат экзамена при пересдаче аннулируется.

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