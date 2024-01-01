Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» За сдачей ЕГЭ в Пермском крае будут следить 900 наблюдателей Нарушителей правил будут удалять с экзамена без права пересдачи в текущем году Поделиться Твитнуть

В ходе обсуждения подготовки к сдаче в Пермском крае единого госэкзамена в девятых и одиннадцатых классах на заседании правительства региона 14 мая министр образования Пермского края Раиса Кассина рассказала о том, как будет обеспечена безопасность пунктов сдачи экзамена и каким образом будет контролироваться объективность его результатов.

Все пункты сдачи экзамена (262 — для 9-классников и 99 для 11-классников) будут оборудованы металлодетекторами на входе.

Во всех пунктах установлены средства подавления сотовой связи, при этом предусмотрена возможность связи с экстренными службами. Установлено взаимодействие с подразделениями Росгвардии, с частными охранными предприятиями, с детскими поликлиниками и станциями «скорой помощи».

Сдача экзамена проходит под лозунгом «За честный ЕГЭ». По словам Раисы Кассиной, «каждый ребёнок должен точно знать, что его сосед по парте сдаёт так же честно, как и он».

В этом году система образования Пермского края полностью перешла на сканирование и печать экзаменационных тестов непосредственно в пункте сдачи. Тесты не будут перемещаться в образовательные учреждения: они будут оцифрованы непосредственно в пункте сдачи экзамена в присутствии детей и наблюдателей.

Наблюдение за сдачей экзаменов в одиннадцатых классах проходит онлайн, в девятых классах — в офлайн-режиме. Аккредитовано и обучено 900 общественных наблюдателей.

Школьникам запрещено иметь при себе средства связи, вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, тексты на бумажных носителях. Нарушители будут удалены с экзамена без права пересдачи в текущем году.

Глава краевого минобра сообщила, что в 2023 году не было ни одного нарушения в ходе сдачи экзамена, а в предыдущие годы — не более двух.

Для родителей выпускников работает специальная «горячая линия ЕГЭ»: +7 (342) 217-79-31.

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