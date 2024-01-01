В Пермском крае похоронят участника СВО Андрея Колесникова Он погиб в зоне боевых действий в конце марта Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Берёзовского округа

В пятницу, 24 мая, в селе Берёзовка похоронят 48-летнего контрактника Андреем Колесниковым, которого убили в зоне проведения специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на администрацию Берёзовского округа.

Андрей Колесников уроженец посёлка Кормовище, которое находится недалеко от Лысьвы. Он родился 26 апреля 1976 года. В этом году, 14 февраля, мужчина решил отправиться на СВО и заключил контракт с Минобороны РФ.

В местной администрации сообщили, что он погиб во время выполнения обязанностей военной службы 25 марта в селе Новомихайловке Марьинского района.

Прощание с погибшим пройдет 24 мая в 10:00 у здания Берёзовского дома культуры на улице Октябрьской, 30. Военнослужащего похоронят на кладбище в селе Берёзовка.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в зоне СВО 25 апреля погиб уроженец Осы Анатолий Кузнецов. Его похоронили 22 мая на малой родине.

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