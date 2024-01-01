В Пермском крае похоронят 35-летнего участника СВО Анатолия Кузнецова Поделиться Твитнуть

Анатолий Кузнецов

ВКонтакте

В зоне специальной военной операции 25 апреля 2024 года погиб уроженец Осы Пермского края Анатолий Кузнецов. Об этом на официальной странице ВКонтакте сообщили власти муниципалитета.

«Администрация и Дума Осинского городского округа выражают глубокие соболезнования родным и близким Анатолия Александровича. Мы скорбим вместе с вами и надеемся, что поддержка друзей, родных и всех осинцев поможет вам пережить эту тяжёлую утрату», — говорится в публикации.

Анатолий родился 3 марта 1989 года. Вырос в большой семье. После окончания школы учился в Пермском нефтяном колледже. Затем год отслужил в армии. По окончании службы поступил Пермский национальный исследовательский политехнический университет, который окончил со степенью бакалавра-инженера.

«27 сентября 2022 года ему пришла повестка в военкомат, — рассказывают об Анатолии родные. — На это время он занимал должность ведущего инженера. От службы прятаться не стал и пошёл в военный комиссариат».

В зону СВО мужчина попал в январе 2023 года в должности стрелка и в звании рядового. Год спустя он занял должность заместителя командира роты по военно-политической работе, а в марте ему было присвоено внеочередное звание «лейтенант».

Гражданская панихида состоится 22 мая возле Осинского Дворца культуры (ул. М. Горького, 71). Начало в 11:00.

Сегодня же в Нытве похоронят участника СВО Виктора Галанина.

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