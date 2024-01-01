В Нытве похоронят участника СВО Виктора Галанина Он погиб в апреле этого года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Нытвенского городского округа

Администрация Нытвенского городского округа сообщила о гибели в зоне спецоперации жителя Прикамья Виктора Галанина. Младший сержант Галанин служил командиром штурмового отделения и был убит в ходе выполнения боевого задания 17 апреля.

Похороны военнослужащего пройдут 22 мая. Церемония прощания начнётся в 10:00 в фойе Дворца культуры и спорта в п. Уральский, а гражданская панихида — в 11:00.

Как ранее писал «Новый компаньон», 21 мая в Верещагинском округе похоронили сразу двух участников СВО. Это 54-летний Андрей Крючков и 59-летний Виктор Рублёв. При каким обстоятельствах и где были убиты военнослужащие, не уточняется.

На прошлой неделе также похоронили жителя Карагайского муниципального округа, военнослужащего Николая Гордеева. Он погиб при выполнении боевой задачи в зоне СВО. Ему было 53 года. Он был патронатным воспитателем.

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