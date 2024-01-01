Доклад минтранса Прикамья о ремонте дорог к объектам туризма вызвал недовольство в ЗС Замминистра не смог назвать сроки ремонта дорог, ведущих на Помянённый камень и Кваркуш Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Заместитель министра транспорта Пермского края Павел Румянцев выступил на заседании комитета регионального парламента по промышленности, экономической политике и налогам с докладом об обеспечении транспортной доступности к туристическим объектам. Представленный документ вызвал вопросы у председателя комитета Алексея Мельникова.

Представитель ведомства рассказал, что строительство и ремонт автомобильных дорог ведётся с учётом посещаемости туристических объектов. В представленном докладе он отметил 10 объектов, самыми популярными из которых в 2023 году стали горнолыжные комплексы: «Такман» — 168 тыс. человек и «Губаха» — 150 тыс. человек. За ними идут с. Коса (125 тыс. человек) и п. Пожва (56 тыс. человек). На последнем месте в списке оказались Помянённый камень и реки Вишера и Колва (3 тыс.). Таким образом были определены приоритетные участки автодорог.

В данный момент в «Губахе» ведётся строительство дороги к вершине горы Крестовой. Проект разделён на три этапа. Первый, протяжённостью 1,8 км, реализует «Евродорстрой» за 495 млн руб. Работы завершат до конца 2024 года. Второй и третий этапы (0,8 и 1,3 км) до конца 2025 года реализует «Уралмостострой» за 644 млн руб. Также за счёт краевого и местного бюджетов ведётся ремонт дороги к «Такману». Общая протяжённость — 4 км, стоимость работ — 84 млн руб. В июле 2024 года работы завершат.

В текущем году планируется обновить 5 км дороги Кормовище — Кын, ещё несколько участков дорог, обеспечивающих транспортную доступность Косы и Пожвы, отремонтированы или планируются к ремонту. Остальные дороги обслуживаются в рамках содержания. Некоторые из них, по словам замминистра, требуют ремонта, но сроки о приведении их в нормативное состояние не были озвучены.

«Вы же понимаете, что если не развивать инфраструктуру на севере, туда никто и не поедет. В Чердыни и Красновишерске нет серьёзных производств, и задача стоит развивать на этих территориях, например, туризм. Соответственно, чтобы развивать туризм, надо чтобы туристы туда доехали. А как они туда доедут, если вы не хотите туда деньги вкладывать?», — задал вопрос Мельников.

Он также обратил внимание, что на участок в Губахе длиной около 4 км сумма вложений составит около 1 млрд руб., при этом остальные объекты, требующие ремонта, остаются без финансирования. Румянцев ответил, что целесообразнее в первую очередь привести в нормативное состояние инфраструктуру в местах с большим потоком туристов, а остальные прорабатывать поэтапно. Кроме того, горнолыжный комплекс будет развиваться в рамках нацпроекта с учётом строительства гостиницы, коттеджей, новых трасс и пр., строительство дороги является частью комплексного развития объекта. Финансирование на 95% производится из федерального бюджета.

На вопрос о сроках внесения в бюджет ремонта других объектов, в том числе дороги Красновишерск—Вая—Золотанка, которая ведёт к Помянённому камню, хребту Кваркуш и туристическо-рекреационной территории «Вишера и Колва» Румянцев ответил, что работы будут реализованы поступательно, в рамках бюджета. Конкретные даты он не назвал.

«Здесь в большей степени будет зависеть от минтуризма, потому что заявка делается комплексно. В первую очередь рассматривается, как будет развиваться объект, сколько будет вкладываться денег инвестора. Безусловно, все туристические объекты требуют особого внимания и вложений, но все разом сделать невозможно. Мы двигаемся в этом направлении», — добавил он.

«Вы сроки назвать не можете, говорите, что двигаетесь. Вы так и через 10 лет скажете, — возмутился председатель комитета. — Должна быть программа, куда вы включаете те или иные объекты. Ладно, Павел Иванович, будем разговаривать с вашим министром».

По окончании рассмотрения доклада депутаты проголосовали за принятие информации к сведению и оставили вопрос на контроле. Министерству поручили предоставить сведения до 1 августа.





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