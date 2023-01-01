Олег Антонов Подряд на ремонт участка дороги в Чусовом за 104 млн рублей выиграл «Евродорстрой» Поделиться Твитнуть

Чусовой

Пресс-служба губернатора Пермского края

Определён подрядчик на выполнение работ по устройству недостающего электрического освещения и тротуаров на автодороге Полазна—Чусовой в границах города Чусового Пермского края. Исполнителем работ по начальной максимальной цене в 104,4 млн руб. стало ООО «Евродорстрой». Об этом сообщается на портале госзакупок.

Конкурс проводило министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края. Срок окончания исполнения контракта — 31 января 2024 года.

Исполнителю предписано выполнить земляные работы, поменять дорожную одежду, построить водоотвод, обустроить тротуары, пешеходные дорожки, автобусные остановки, установить наружное электроосвещение.

Напомним, ООО «Евродорстрой» занималось реконструкцией дороги Пермь–Ильинский–Хохловка. Недавно объект полностью сдан в эксплуатацию.

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