В зоне СВО погиб 25-летний отец двоих детей из Пермского края Поделиться Твитнуть

В зоне специальной военной операции на Украине погиб 25-летний отец двоих детей Александр Бабин из Пермского края. Об этом, как передаёт perm.aif.ru, рассказали в администрации Еловского муниципального округа и выразили соболезнования родителям, брату и сёстрам, а также супруге и детям военнослужащего.

Александр родился в июне 1998 года в Красновишерске в многодетной семье. В 2001 году его семья переехала в Еловский район, там он окончил детский сад и школу. Затем молодой человек отучился на автомеханика, прошёл срочную службу в российской армии, вернувшись домой, трудился в системе МВД.

В сентябре 2022 года Александр был призван по мобилизации. «К тому времени с женой Мариной они ждали уже второго ребёнка», — рассказали в администрации округа.

Александр служил в зоне СВО с января 2023 года. Погиб рядовой Бабин при выполнении воинского долга 10 мая 2024 года.

Прощание с Александром Бабиным пройдёт 23 мая возле дома досуга в с. Суганка. Траурный митинг начнётся в 12:00.

Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции погиб уроженец Осы Пермского края Анатолий Кузнецов. Он тоже попал на СВО по мобилизации.

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