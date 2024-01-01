Из «пирамиды» на Крисанова в Перми съехал рыбный магазин Ранее помещения торгового центра покинула харчевня «Длинный нос» Поделиться Твитнуть

фото: Елена Денисова

Магазин сети FiShop (морепродукты и рыба) закрылся в «пирамиде» на ул. Крисанова,12б в Перми. Торговая точка передислоцируется в ТЦ «Март» (ул. Петропавловская, 105а). Об этом в соцсетях сообщила директор ООО УК «Труменс-Групп» Елена Денисова.

Напомним, 8 мая в «пирамиде» по ул. Крисанова, 12б прекратила работу харчевня «Длинный нос». На официальной странице ВКонтакте представители организации сообщили, что вынуждены были закрыться срочно.

«Раньше срока окончания договора субаренды нам отключили электричество, а администрация (собственник помещений) отказалась помогать и сотрудничать в вопросе продолжения нашей работы на объекте. Мы планировали сделать закрытие по-другому, с приглашением вас на чао-ланчи и закрывающие посиделки», — рассказали в заведении.

Здание по ул. Крисанова, 12б, известное как «малая пирамида», до 2020 года находилось в частной собственности. В 2021-м торговый центр вместе с соседним зданием по ул. Крисанова, 12в перешло в муниципальную собственность. Весной 2022 года ТЦ по ул. Крисанова, 12б арендовало ООО «Кама-Урал».

В феврале 2024 года из-за накопленных долгов администрация Перми через суд расторгла договор аренды с «Кама-Урал». Организация пыталась оспорить решение и подала встречный иск, в котором потребовала от департамента заключить допсоглашение к договору с изменёнными условиями. Однако обжаловать решение о расторжении договора аренды компании не удалось.

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