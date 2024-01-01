В Прикамье на пожаре погиб человек В деревне Кочёвского округа сгорел частный дом Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

В деревне Ташка Кочёвского муниципального округа в пожаре в частном доме на ул. Центральной погиб человек. ЧП произошло утром 21 мая, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 05:29. К месту вызова выехали 20 огнеборцев на семи машинах. Как выяснилось, горел частный жилой дом и надворные постройки.

Площадь, охваченная огнём, составила 111 кв. м.

Пожар спасатели смогли локализовать в 06:10, а горение ликвидировали в 06:30.

Сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю проводят проверку. Они выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают причину пожара.

Напомним, 19 мая в Чердынском городском округе произошёл пожар, в котором погибли мать и двое детей. Возгорание произошло в одной из квартир на первом этаже многоквартирного дома по ул. Лесной в Ныробе. После трагедии Чердынский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Пермскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

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