Во время пожара в Прикамье погибли мать и двое маленьких детей СКР возбудил уголовное дело Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Чердынском городском округе Пермского края 19 мая произошёл пожар, в котором погибли мать и двое детей. Как сообщает краевое МЧС, возгорание произошло в одной из квартир на первом этаже многоквартирного дома по ул. Лесной в Ныробе.

«Когда дети играли в своей комнате, супруги заметили дым, исходящий из детской. Трёхлетний мальчик и двухлетняя девочка, испугавшись, спрятались в углу комнаты. Супруг кинулся набирать воды, чтобы потушить охваченную пламенем кровать, а мать начала искать малышей, но, надышавшись дыма, потеряла сознание», — рассказали в ведомстве.

Мужчина не смог попасть в комнату из-за сильного задымления и вызвал пожарных. К месту были направлены 25 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России 12 человек личного состава и четыре единицы техники.

Сообщение о пожаре поступило в 10:58, открытое горение было ликвидировано в 11:40. Предварительно, площадь пожара составила 2 кв. м. Установлено, что огнём была уничтожена двухъярусная кровать, в квартире были закопчены стены и потолок. В пожаре погибли женщина 1998 г.р., дети 2020 и 2021 г.р. и кот.

В настоящее время устанавливаются причина и все обстоятельства трагедии. Чердынский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Пермскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Сотрудники провели осмотр места происшествия, проводятся необходимые экспертизы, по результатам которых будут установлены причины пожара и гибели людей.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.