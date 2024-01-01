Мэрия Перми: средняя зарплата в 2023 году составила 74,4 тысячи рублей Чиновники администрации отчитались перед депутатами гордумы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании комитета гордумы по экономическому развитию чиновники мэрии представили депутатам ежегодный отчёт главы Перми за 2023 год.

По данным заместителя главы администрации Перми Яны Фурман, в прошлом году средняя заработная плата в городе составила 74,4 тыс. руб. и выросла по отношению к предыдущему году на 18%.

По этому показателю из всех российских городов-миллионников, по словам чиновницы, Пермь заняла в прошлом году седьмое место, а в 2022 году наш город находился на восьмом месте.

При этом, как ранее писал «Новый компаньон», в начале мая Пермьстат представил данные по среднемесячной номинальной начисленной зарплате в Прикамье по итогам февраля этого года. За этот месяц она составила 63 415,8 руб. (118,6% к февралю 2023 года). Реальная зарплата выросла за год на 9,2%, утверждали в статистическом ведомстве.

Отметим, в начале этого года, по данным Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, зарплатные ожидания россиян выросли в среднем до 115 тыс. руб., а медианные — до 93 тыс. руб. Наиболее высокие зарплатные ожидания отмечены во Владивостоке — там жители в среднем хотели бы зарабатывать по 127 тыс. руб. В Москве средняя желаемая зарплата составила 116 тыс. в месяц, а в Перми — 111 тыс. руб.





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