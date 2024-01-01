Мэрия Перми: средняя зарплата в 2023 году составила 74,4 тысячи рублей
Чиновники администрации отчитались перед депутатами гордумы
На заседании комитета гордумы по экономическому развитию чиновники мэрии представили депутатам ежегодный отчёт главы Перми за 2023 год.
По данным заместителя главы администрации Перми Яны Фурман, в прошлом году средняя заработная плата в городе составила 74,4 тыс. руб. и выросла по отношению к предыдущему году на 18%.
По этому показателю из всех российских городов-миллионников, по словам чиновницы, Пермь заняла в прошлом году седьмое место, а в 2022 году наш город находился на восьмом месте.
При этом, как ранее писал «Новый компаньон», в начале мая Пермьстат представил данные по среднемесячной номинальной начисленной зарплате в Прикамье по итогам февраля этого года. За этот месяц она составила 63 415,8 руб. (118,6% к февралю 2023 года). Реальная зарплата выросла за год на 9,2%, утверждали в статистическом ведомстве.
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