Жители Перми хотели бы зарабатывать по 111 тысяч рублей в месяц Зарплатные ожидания в среднем по РФ выше Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В начале 2024 года зарплатные ожидания россиян выросли в среднем до 115 тыс. руб., а медианные — до 93 тыс. руб. Об этом «Российской газете» сообщил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

Наиболее высокие зарплатные ожидания отмечены во Владивостоке — там жители в среднем хотели бы зарабатывать по 127 тыс. руб., в Москве средняя желаемая зарплата составила 116 тыс. в месяц, а в Перми — 111 тыс. руб.

Зарплатные ожидания — качественный показатель экономической динамики, считает эксперт. По его словам, люди, ищущие работу, довольно хорошо оценивают экономические реалии и определяют доход, на который могут рассчитывать, исходя из конъюнктуры рынка труда.

Так, в начале 2022 года желаемый доход, который называли соискатели, составлял 96 тыс. руб., в апреле 2022 года — 94 тыс., летом того же года — около 100 тыс., к маю 2023 года зарплатные ожидания поднялись всего лишь до 106 тыс. руб. И вот в конце года обозначился рывок до 115 тыс.

По мнению Алексея Зубца, это говорит о том, что к концу года возможности найти работу с высокой зарплатой в стране улучшились. Что, в свою очередь, свидетельствует об устойчивом прогрессе российской экономики, несмотря на санкции и другие сложности.

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