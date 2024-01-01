Реальная зарплата в Прикамье выросла более чем на 9% Самые высокие заработки в феврале были в финансовой сфере Поделиться Твитнуть

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по итогам февраля 2024 года составила 63 415,8 руб. (118,6% к февралю 2023 года). Реальная заработная плата выросла за год на 9,2%. Об этом сообщает Пермьстат.

Самые высокие заработки в последний зимний месяц сложились в финансовой и страховой сферах — 97 345,8 руб., на втором месте — зарплата в отраслях информации и связи — 96 809,4 руб., на третьем — доход на предприятиях по добыче полезных ископаемых — 86758,7 руб.

Самые низкие зарплаты сложились в сельском хозяйстве — 40,7 тыс. руб., в риелторской деятельности — 39,3 тыс. руб., в индустрии гостеприимства и на предприятиях общественного питания — 38,4 тыс. руб.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе-феврале 2024 года составила 63 464,7 руб. и по сравнению с январём-февралём 2023 года она выросла на 19%. Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, в январе-феврале 2024 года выросла на 9,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

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