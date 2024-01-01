В зоне СВО погиб рядовой Евгений Калашников из Пермского края Похоронят военнослужащего 22 мая Поделиться Твитнуть

Евгений Калашников

ВКонтакте

В зоне СВО на территории Украины, ДНР и ЛНР погиб Евгений Калашников из Краснокамского округа Пермского края.

«С прискорбием сообщаем, при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб наш земляк, рядовой Калашников Евгений Юрьевич. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в официальном сообщении властей ВКонтакте.

Когда и при каких обстоятельствах погиб военнослужащий, чиновники не раскрывают.

Прощание с Евгением Калашниковым состоится 22 мая в Краснокамске, в часовне по ул. Пушкина, 2. Начало в 12 часов.

Ранее администрация Нытвенского городского округа сообщила о гибели в зоне спецоперации жителя Прикамья Виктора Галанина. Младший сержант Галанин служил командиром штурмового отделения и был убит в ходе выполнения боевого задания 17 апреля. Похороны военнослужащего пройдут тоже 22 мая.

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