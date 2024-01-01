Доля безбилетных пассажиров в Перми увеличилась почти до 25% План по выручке от продажи билетов не исполнен более чем на 36,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

В первом квартале 2024 года пермские чиновники зафиксировали рост числа безбилетников в маршрутах общественного транспорта Перми. Количество «зайцев» возросло до 24,5%, хотя плановый показатель 21%. Об этом на заседании комитета по экономическому развитию Пермской городской думы рассказал начальник департамента транспорта Анатолий Путин.

По его словам, причина такого роста числа пермяков, которые не хотят оплачивать проезд, в недостаточном количестве проверок со стороны контрольно-ревизорской службы (КРС). Вместе с тем в феврале этого года депутаты гордумы изменили фонд оплаты труда КРС, и теперь их премии зависят от количества выявленных «зайцев». В связи с этим в конце зимы показатели работы начали расти.

Размер поступивших в доход бюджета Перми отраслевых средств вырос с 1 127,3 млн руб. до 1 159 млн руб. Исполнение плана — 97%. По итогам отчётного периода план по выручке от продажи билетов не исполнен более чем на 36,5 млн руб.

Как ранее сообщала мэрия, в 2023 году доля безбилетников на всех маршрутах общественного транспорта Перми составила 22% при плановом показателе — 15%. Чиновники объяснили такой большой рост зайцев переходом на бескондукторную систему оплаты проезда. За год было поймано более 21 тыс. безбилетников, сумма штрафов превысила 38 млн руб. Также было задержано восемь преступников, находившихся во всероссийском розыске. Летом сотрудникам планируют повысить зарплаты до 35-40 тыс. руб.

В конце марта стало известно, что для контролёров создадут специальное приложение. Оно будет оценивать количество безбилетных пассажиров в автобусах и трамваях, направлять контролёров в очаги скопления «зайцев», а также фиксировать нарушения со стороны перевозчиков.

Напомним, штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте Перми составляет 2,5 тыс. руб. при первичном нарушении и 5 тыс. руб. при повторном. Если он не будет уплачен в течение двух месяцев, то может возрасти до 7,5 и 15 тыс. руб. соответственно.

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