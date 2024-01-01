В Пермском крае похоронят погибшего в спецоперации Андрея Деменева Прощание с рядовым из Краснокамска состоится 21 мая Поделиться Твитнуть

Андрей Деменев

ВКонтакте

В ходе СВО на территории Украины, ДНР и ЛНР погиб житель Краснокамского округа Прикамья Андрей Деменев.

«С прискорбием сообщаем, при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб наш земляк, рядовой Деменев Андрей Игоревич. Выражаем глубокие соболезнования его родным и близким», — говорится в сообщении представителей муниципалитета на официальной странице ВКонтакте. Когда и при каких обстоятельствах погиб военнослужащий, власти не уточнили.

Прощание с Андреем Деменевым пройдёт 21 мая в ДК Гознака (Краснокамск, ул. Карла Либкнехта, 10). Начало церемонии в 11 часов.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО 7 мая погиб 34-летний житель Александровского муниципального округа Александр Тиммерман. О дате похорон власти пообещали сообщить дополнительно.

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