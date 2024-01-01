Красавинский мост в Перми решили не перекрывать для аварийного ремонта Ранее работы планировались на май Поделиться Твитнуть

Красавинский мост

domofoto.ru

Перекрытие движения на Красавинском мосту в Перми в мае больше не планируется, так как планово-предупредительные работы, проведённые в феврале в связи с разрушением деформационного шва, показали свою эффективность. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе Упрдор «Прикамье».

Напомним, 16 февраля 2024 года водитель, двигаясь по Красавинскому мосту со стороны Закамска, серьёзно повредил свой автомобиль элементами деформационного шва. Был проведён ремонт шва, однако, как заявил тогда руководитель организации Анатолий Дашкевич, для всего комплекса аварийных работ необходимо установление положительных температур. И в мае придётся перекрыть движение по мосту, так как при проведении таких работ недопустима вибрация.

Тогда же руководитель Упрдор «Прикамье» рассказал, что Красавинскому мосту вообще требуется серьёзный капитальный ремонт. И работы должны пройти в 2024-2026 годах. Во время активной фазы ремонта будет организовано попеременное движение транспорта — то по одной части мостового сооружения, то по другой.

Красавинский мост является одним из трёх автомобильно-пешеходных мостов, соединяющих берега Камы в Перми. Он является самым большим мостом в Пермском крае.

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