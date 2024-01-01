Красавинский мост в Перми перекроют для аварийного ремонта в мае Ремонт требуется для устранения дефектов деформационного шва Поделиться Твитнуть

Красавинский мост

domofoto.ru

Специалисты Упрдор «Прикамье» ждут устойчивых положительных температур для аварийных работ на Красавинском мосту в Перми. Об этом телекомпании ВЕТТА рассказал руководитель организации Анатолий Дашкевич.

Ремонт необходим для устранения дефектов деформационного шва. Дашкевич напомнил, что переход состоит из двух мостов, и в ходе аварийного ремонта будет перекрыт только тот, который стоит ниже по течению. Это необходимо, так как при проведении таких работ недопустимо наличие вибрации от транспорта.

Напомним, 16 февраля водитель, двигаясь со стороны Закамска, серьёзно повредил свой автомобиль элементами деформационного шва. После этого инцидента вопрос о необходимости ремонта мостового сооружения регулярно обсуждался в СМИ и в кабинетах чиновников.

Согласно заявлению руководителя Упрдор «Прикамье», Красавинскому мосту требуется серьёзный капитальный ремонт. Проектная документация для этого почти готова, и работы должны пройти в 2024-2026 годах. Во время активной фазы ремонта будет организовано попеременное движение транспорта — то по одной части мостового сооружения, то по другой.

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