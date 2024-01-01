Алёна Бронникова Ремонт Красавинского моста в Перми запланирован до 2026 года Стоимость работ составит 3,5 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Красавинский мост

domofoto.ru

В Перми до 2026 года планируют отремонтировать Красавинский мост. Как рассказали «Новому компаньону» в ФКУ Упрдор «Прикамье», объект включён в программу работ на 2024-2026 годы.

В данный момент ведутся проектно-изыскательские работы, которые завершатся в сентябре текущего года. После этого проект капитального ремонта должен будет получить положительное заключение Главгосэкспертизы.

«Только после утверждения сооружение "встанет" на капитальный ремонт, который запланирован до конца 2026 года. Общая стоимость проекта — 3,5 млрд руб.», — сообщили в ведомстве.

Мост был построен 20 лет назад и передан в управление учреждения в составе Западного и Южного обходов Перми из КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» в мае 2020 года. За всё время эксплуатации мост ни разу не ремонтировался. По словам представителей ведомства, объект был передан в неудовлетворительном состоянии.

На прошлой неделе в местных соцсетях появилась информация о повреждении деформационного шва, соединяющего пролёты на Красавинском мосту. Из-за торчащей на этом месте металлической арматуры произошло ДТП. В минувшую субботу подрядчик провёл ремонт участка, для этого вводились временные ограничения движения транспорта по двум полосам.

Работы планируется продолжить 21 февраля без ограничений. Полное перекрытие движения возможно в том случае, если принятые по ремонту меры не принесут результатов. После окончания ремонта будет осуществляться ежедневный мониторинг ситуации для принятия оперативных мер.

Напомним, в марте прошлого года сообщалось, что ремонт Красавинского моста запланирован на 2024-2025 годы.





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