Олег Антонов Красавинский мост в Перми отремонтируют к 2025 году Поделиться Твитнуть

Красавинский мост

domofoto.ru

Ремонт Красавинского моста в Перми запланирован на 2024-2025 год. Об этом в соцсетях сообщил представитель регионального минтранса.

Как отметили в министерстве, проектная документация сейчас отправлена на доработку, после чего состоится её согласование.

Красавинский мост — автомобильно-пешеходный мост через реку Кама в Перми. Открыт для движения 21 октября 2005 года. Это самый большой мост в Пермском крае. Его открытие позволило транзитному транспорту объезжать город по западной окраине.

Строительство моста проводилось Мостоотрядом № 123 по заказу администрации Пермской области. В 2005 году была закончена 1-я очередь моста (три полосы движения). Длина моста составила 1736,95 метров. Строительство 2-й очереди завершено 26 сентября 2008 года.

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