Максим Артамонов В Перми 17 февраля будет ограничено движение по Красавинскому мосту На объекте запланированы ремонтные работы Поделиться Твитнуть

Красавинский мост

ФКУ Упрдор «Прикамье»

Как сообщает пресс-служба краевого минстранса со ссылкой на ФКУ Упрдор «Прикамье», 17 февраля с 09:00 до 20:00 будет ограничено движение транспорта по крайней правой и левой полосам Красавинского моста — участок от ул. Светлогорской в сторону шоссе Космонавтов.

В ведомстве пояснили, что ограничение связано с проведением ремонтных работ.

Всех пермяков, которые сядут за руль в этот день, в минтрансе просят отнестись с пониманием и заранее спланировать свой маршрут следования.

Напомним, в марте прошлого года в ведомстве сообщали, что ремонт Красавинского моста запланирован на 2024-2025 годы.

Красавинский мост — автомобильно-пешеходный мост через Каму в Перми.

Он был открыт для движения 21 октября 2005 года. Это самый большой мост в Пермском крае. Его открытие позволило транзитному транспорту объезжать город по западной окраине.

Мост возводил Мостоотряд № 123 по заказу администрации Пермской области. В 2005 году была закончена I очередь моста (три полосы движения). Длина моста составила 1736,95 м. Строительство II очереди завершено 26 сентября 2008 года.

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