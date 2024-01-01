Пермский парк имени Горького согласился снести некоторые постройки Судебное заседание по спору о незаконных постройках перенесли на июнь Поделиться Твитнуть

Фото: ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького»

В Арбитражном суде Пермского края 17 мая состоялось второе заседание по иску администрации Свердловского района Перми к ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького» о признании нескольких объектов капитального строительства самовольными постройками. Согласно определению, опубликованному в картотеке арбитража, судебное разбирательство отложено до 11 июня.

Администрация требует признать самовольными постройками и снести здания кафе «Халва», ресторана Casa Mia, аттракциона «Дом Дракулы», а также общественных туалетов и гаража, расположенных на территории парка. В качестве третьих лиц привлечены департамент градостроительства и архитектуры, департамент земельных отношений, департамент имущественных отношений Перми, минимущества, Инспекция по охране объектов культурного наследия и прокуратура Пермского края, которые поддерживают сторону истца.

В марте суд назначил проведение экспертизы в отношении спорных построек с целью доказать, что объекты возведены незаконно и нарушают санитарные и противопожарные нормы.

Как сообщает газета «Звезда», администрация получила ответы от организаций по поводу проведения судебной экспертизы. По информации мэрии, стоимость варьируется от 401 до 595 тыс. руб. Процедура выделения средств на эти цели потребует значительных временных затрат. Предполагается, что гордума рассмотрит этот вопрос на заседании в июне.

Представитель парка им. Горького на заседании предложил истцу пойти на мировую и снести признанные движимым имуществом объекты, у которых через несколько месяцев истекают сроки аренды, а земельный участок передать администрации. Для этого нужно подписать определённое соглашение. По мнению ответчика, это значительно сэкономит средства на проведение экспертизы объектов, которые, как считает истец, должны быть снесены. При этом два объекта, которые администрация считает самовольно перепланированными, ответчик предложил привести в соответствии с нормами до августа-сентября 2024 года.

Департамент земельных отношений не исключает урегулирование спора мирным путём, прокуратура пожелала ознакомиться с предложением. Судебное заседание было решено отложить.

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