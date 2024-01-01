Потерявшей туфлю на Параде Победы пермячке губернатор вручил билеты на балет «Золушка» Дмитрий Махонин восхитился самоотверженностью сотрудницы конвоя пермского ГУФСИН Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Дмитрия Махонина

Губернатор Дмитрий Махонин наградил участницу Парада Победы в Перми, сотрудницу конвоя пермского ГУФСИН Екатерину Хлебникову. Во время марша по Октябрьской площади потерявшая туфельку женщина не подала виду и чеканила шаг босиком. При этом в тот день в Перми было по-зимнему холодно: столбик термометра показывал +2 градуса, но из-за ветра ощущалось как -3.

«Восхищён стойкостью и самоотверженностью Екатерины! Такой профессионализм — пример для всех нас, — написал губернатор в своём телеграм-канале. — Вручил Екатерине билеты на спектакль «Золушка» в Театр оперы и балета — за преданность своему делу и коллективу. Отдельно благодарю ГУФСИН по Пермскому краю за подготовку личного состава!»

Напомним, фотографии потерянной участницей пермского Парада Победы туфли опубликовали 9 мая многие пермские паблики и СМИ. Обувь осталась лежать по центру площади после прохождения одной из колон, а это значит, что «Золушка» прошествовала минимум половину пути босой, но не сломала строй.

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