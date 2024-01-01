В Перми участница Парада Победы потеряла туфельку Поделиться Твитнуть

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На Октябрьской площади Перми утром 9 мая во время парада Победы одна из участниц торжественного марша потеряла туфлю. Фотографии в социальных сетях публикуют очевидцы. Обувь осталась лежать по центру площади после прохождения одной из колон, а это значит, что «Золушка» прошествовала минимум половину пути, чеканя шаг босой ногой.

Аналогичный случай произошёл сегодня на Красной площади в Москве. Кто-то из участников Парада Победы потерял ботинок, на этот раз мужской, но не остановился и продолжил путь.

Парад в Москве

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Ещё один подобный курьёзный случай зафиксирован в Самаре. Там один из участников шествия тоже потерял свой ботинок. Фотокорреспонденту издания «Комсомольская правда-Самара» удалось его заснять. Отмечается, что слетел он с мужской ноги. Однако и в этот раз на проход парадных расчётов происшествие не повлияло. Строй не нарушил никто из участников.

Парад в Самаре / фото: Светлана Маковеева

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