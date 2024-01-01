Жителей Прикамья на предстоящей неделе ожидают температурные качели Кратковременное потепление сменится заморозками и дождями Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Пермский край после кратковременного потепления вновь придут заморозки и дожди, со снегом в северных районах . Средняя температура воздуха ожидается ниже нормы более чем на 3°.

По данным Пермского ЦГМС, днём 20 мая на территории региона потеплеет до +17…+22°, в Перми — до +20°. На следующий день на севере пройдёт кратковременный дождь, который в течение дня сместится через центральные и южные районы, во второй половине дня на юге ожидаются грозы. Ветер будет умеренным, днём с порывами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°, в Перми около 8°, днём в крае +16…+21°, в Перми не выше +17°С, на севере +10…+15°.

В среду в Прикамье вновь придёт похолодание, ночью температура понизится до 0…+5°, в Перми +2…+4°. Днём в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, по северу — дожди со снегом. Днём столбики термометра поднимутся до +4…+9°, в южной части региона до +10…+15°, в Перми — не выше +12°.

Как сообщают эксперты ГИС-Центра ПГНИУ, 23 мая станет самым холодным днём на текущей неделе с температурным фоном ниже климатической нормы на 7-8°. Ночь на 23 мая ожидается ясной и холодной, с повсеместными заморозками до 0…-5°. Днём заток холода усилится, по северу пройдут кратковременные ливневые снегопады, температура воздуха не превысит +5°. На юго-западе ожидается до +10°, в Перми +7…+9°.

В ночь на пятницу, 24 мая, заморозки прогнозируются на большей части края. Днём воздух прогреется до +8…+13°, в Перми до +10…+12°. Возможны небольшие осадки в восточной части. Тёплый фронт может принести небольшие дожди ночью 25 мая, заморозки маловероятны, днём температура поднимется до +21…+23° в Перми и по югу. Этот день ожидается самым тёплым с начала мая.

Затем холодный фронт с севера принесёт существенные осадки: в субботу на северную часть Пермского края, в ночь на воскресенье — на южную. Вероятны грозы и усиление ветра. На севере в воскресенье снова ожидается похолодание +7…+12° днём.

«Если эта волна холода доберётся до Перми, то есть все шансы, что май окажется очень холодным месяцем с отклонением температуры от нормы более чем на 4°. А на юге края даже может оказаться холоднее апреля нынешнего года», — добавляют эксперты.

Напомним, 20 мая в Перми официально завершился отопительный сезон. Детские сады, школы, поликлиники и больницы — останутся на особом контроле на случай внезапного похолодания.

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