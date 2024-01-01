В Перми официально завершился отопительный сезон Начинается период опрессовок Поделиться Твитнуть

В понедельник, 20 мая, в домах Перми начали остывать батареи - официально завершился отопительный период. Напомним, его продлили на неделю из-за холодной погоды.

Отмечается, что объекты социальной сферы — детские сады, школы, поликлиники и больницы — останутся на особом контроле на случай внезапного похолодания.

По окончании отопительного сезона в Перми начнутся плановые гидравлические испытания тепловых сетей. Это ежегодная проверка коммуникаций на механическую плотность и прочность для своевременного выявления и устранения дефектов. Во время испытаний будет отключаться горячая вода. Сроки отключений будут объявлять дополнительно. Информация заранее поступит в УК и ТСЖ для информирования жителей.

В ходе межсезонной подготовки энергетики «Т Плюс» в Перми проведут ремонты на четырёх ТЭЦ, проверят 2056 км тепловых сетей, а также оборудование 27 малых котельных, 10 насосных станций, 418 центральных тепловых пунктов. Благодаря этим мерам будет обеспечено стабильное теплоснабжение жителей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.