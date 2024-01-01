В Перми с 14 этажа упал мужчина и разбился насмерть Следком начал проверку Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Пермь

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета по Пермскому краю проводят проверку по факту гибели человека, который упал с 14 этажа многоквартирного дома в Индустриальном районе Перми в ночь на 20 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В социальных сетях ранее появилась информация со ссылкой на очевидцев, что в понедельник в 3:35 с верхнего этажа дома по ул. Мира, 80а столкнули мужчину, и он скончался до приезда скорой помощи. В паблике "ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ" опубликованы фотографии и видео с места происшествия.

На месте ЧП работают сотрудники полиции. На кадрах видно, как они снимают отпечатки с пальцев жертвы.

Новость дополняется.

Ранее сообщалось, что в Губахинском муниципальном округе Пермского края во время сплава по Усьве 18 мая погиб мужчина. Им оказался 64-летний известный пермский фотохудожник, лауреат многих профессиональных конкурсов Павел Жигалов. Мужчина сплавлялся с двумя друзьями на байдарках.

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