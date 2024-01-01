В Прикамье во время сплава по Усьве погиб турист Мужчине было 64 года Поделиться Твитнуть

В Губахинском муниципальном округе Пермского края во время сплава по р. Усьве 18 мая погиб мужчина. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По данным ведомства, к месту происшествия привлекались шесть человек личного состава и три единицы техники от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). В данный момент устанавливаются все обстоятельства и причина трагедии.

Как сообщает «КП-Пермь», погибшим оказался 64-летний известный пермский фотохудожник, лауреат многих профессиональных конкурсов. Мужчина сплавлялся с двумя друзьями на байдарках. Напротив п. Усьва он отплыл в сторону, чтобы сделать фото, но от резкого движения его байдарка перевернулась, и мужчина упал в ледяную воду. Друзья не успели ему помочь. На момент происшествия он был без спасательного жилета.

По информации спасателей из Губахинской службы спасения, его унесло течением. Тело нашли в 25 км ниже по реке.

В конце апреля «Новый компаньон», сообщал, что в майские праздники во время сплава по р. Лемезе в Башкирии погиб пермяк 1968 г.р. Инцидент произошёл у с. Искушта Белорецкого района. Мужчина не удержался и упал с четырёхместного катамарана. Туристы, с которыми он сплавлялся, вытащили его на берег и пытались реанимировать, но безуспешно.

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