В Башкирии во время сплава утонул турист из Перми Поделиться Твитнуть

фото: Госкомитет РБ по ЧС

В субботу поздно вечером 27 апреля в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о гибели во время сплава по реке Лемеза в Башкирии туриста из Перми. ЧП произошло у с. села Искушта Белорецкого района. Мужчина 1968 г.р., сплавляясь в составе группы из 14 человек, упал с четырёхместного катамарана.

Туристы, с которыми пермяк сплавлялся, вытащили его на берег и пытались реанимировать, но безуспешно.

В пресс-службе Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям подчеркнули, что группа не была официально зарегистрирована.

Напомним, в соответствии с приказом МЧС России от 29 марта 2023 года № 270, представители туристских организаций или сами туристы должны информировать Главное управление МЧС по региону о маршруте передвижения не позднее чем за десять рабочих дней до начала путешествия в форме уведомления одним из трёх способов: на официальном сайте ведомства, через заказное письмо с уведомлением о вручении, либо при личном обращении.

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