В Перми почти на месяц ограничили движение транспорта рядом с Театром-Театром Причина – реконструкция трамвайных путей Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Новый компаньон"

На участке по ул. Борчанинова, рядом с Театром-Театром, в Перми на месяц ввели ограничение движения всех видов транспорта. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте краевого министерства транспорта.

Согласно документу, временное ограничение и прекращение движения транспортных средств на участке по ул. Борчанинова от ул. Ленина до ул. Петропавловской ввели с 14 мая для выполнения работ по реконструкции трамвайных путей. Данная мера будет действовать до 00:00 12 июня.

Масштабную работу по модернизации трамвайного хозяйства в городе с 2023 года проводит ООО «Мовиста Регионы Пермь». Уже проведена реконструкция трамвайных путей на ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Белинского, продолжаются работы на участках ул. Мира и ул. Дзержинского, работы на ул. Борчанинова ведутся в соответствии с планом. На линии работает 30 новых вагонов.

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