В Перми пилотов самолёта, вылетевшего в Турцию, пытались ослепить лазером Это уже не первый случай в текущем году Поделиться Твитнуть

Пилотов самолёта авиакомпании Southwind Airlines, летевшего из Перми в Анталью (Турция), пытались ослепить лазером во время вылета из аэропорта Большое Савино. Как сообщает telegram-канал Aviaincident, инцидент произошёл ночью 17 мая.

После взлёта экипаж воздушного судна доложил, что в самом начале разбега по взлётно-посадочной полосе (ВПП) в кабину экипажа с левой стороны светил лазер зелёного цвета. Происшествие обошлось без последствий.

Напомним, в этом году уже произошло два подобных случая, связанных с перелётами из Перми. В марте пилотов самолёта рейса Пхукет—Пермь пытались ослепить лазером при посадке в Большом Савино. Экипаж доложил, что во время захода на посадку в Перми на удалении 5 км справа от посадочного курса пилотов осветили лазером зелёного цвета, посадка прошла благополучно. В Пермском линейном отделе полиции на транспорте данный случай был зарегистрирован, а материал передан в УМВД по Пермскому краю.

Второй случай произошёл в апреле. Экипаж самолёта, выполнявшего рейс из Перми в Тюмень, пытались ослепить лазером при заходе на посадку в аэропорту Рощино. Самолёт находился в 10 км от ВПП, когда пилоты сообщили, что их ослепил зелёный лазер. Посадка прошла успешно.

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