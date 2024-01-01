Пилотов самолёта из Пхукета пытались ослепить лазером при посадке в Перми Инцидент произошёл 21 марта Поделиться Твитнуть

Фото Azur air

Архив ИД «Компаньон»

Пилотов самолёта рейса Пхукет—Пермь пытались ослепить лазером при посадке в Большом Савино. Как сообщает telegram-канал Aviaincident, происшествие случилось 21 марта.

Экипаж доложил о том, что при заходе на посадку в Перми на удалении 5 км справа от посадочного курса пилотов осветили лазером зелёного света. Но посадка прошла благополучно.

Согласно онлайн-табло пермского аэропорта, самолёт В-767 авиакомпании Azur Air приземлился в 21.52, что почти на час позже расписания.

В Пермском линейном отделе полиции на транспорте данный случай зарегистрирован, проводится проверка, позднее материал будет передан в УМВД по Пермскому краю.

Лазерное хулиганство — признанное во многих государствах противоправным действие, при котором злоумышленники, находящиеся близ аэропортов, используя лазерные указки большой мощности, слепят пилотов взлетающих или приземляющихся самолётов, мешая им тем самым нормально завершить манёвр.

Росавиация отмечает большую опасность таких выходок для пассажиров и экипажей самолётов. При ослеплении человек в течение нескольких секунд теряет пространственную ориентацию. Это влияет на безопасность полёта. Что касается инцидента с пермским самолётом, то в данном случае безопасность полёта не пострадала, заявили в полиции.

В Российской Федерации первый зафиксированный случай лазерного хулиганства относится к 2002 году.

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