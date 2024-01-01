Пилотов самолёта, летевшего из Перми в Тюмень, ослепили лазером Посадка прошла успешно Поделиться Твитнуть

Члены экипажа самолёта авиакомпании «ЮТэйр», который выполнял рейс Пермь—Тюмень, были ослеплены лазером. Инцидент произошёл вечером 14 апреля при заходе на посадку в аэропорту Рощино, сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Согласно сводке, самолёт находился в 10 км от взлётно-посадочной полосы, когда экипаж сообщил, что его ослепил зелёный лазер. Источник излучения находился в 10-15 км от самолёта.

Позднее пилоты сообщили, что посадка прошла успешно.

Напомним, не так давно аналогичная ситуация произошла с самолётом рейса Пхукет—Пермь. Пилотов пытались ослепить лазером при посадке в Большом Савино 21 марта. Экипаж доложил о том, что при заходе на посадку в Перми на удалении 5 км справа от посадочного курса пилотов осветили лазером зелёного света. Но посадка прошла благополучно. В Пермском линейном отделе полиции на транспорте данный случай был зарегистрирован, а материал передан в УМВД по Пермскому краю.

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