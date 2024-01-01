Суд отправил директора кунгурского «Водоканала» под домашний арест Мера пресечения действует до 15 июля Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю

Кунгурский городской суд 17 мая избрал меру пресечения директору муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Андрею Богомолову в виде домашнего ареста до 15 июля. Следствие СКР настаивало на аресте подозреваемого в СИЗО. Ходатайство рассматривала судья Светлана Карташова.

Напомним, утром 15 мая на местное предприятие «Водоканал» с обысками нагрянули силовики, в том числе из управления ФСБ по региону. Территорию предприятия оцепили и никого не выпускали из здания. В тот же день правоохранительные органы задержали руководителя организации по подозрению в мошенничестве, совершённом с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 159 УК РФ. По версии следствия, мужчина использовал должность, чтобы похитить деньги предприятия в сумме, превышающей 2 млн руб.

Как сообщает Properm.ru со ссылкой на источники в следственных органах, Богомолов заключал фиктивные контракты с подрядчиками на строительство водопроводных сетей. Он подписывал договоры на ремонты сетей со сторонними организациями, которым начисляли за это деньги. Впоследствии денежные средства обналичивались, обвиняемый присваивал их себе. При этом работы проводились не частными подрядчиками, а сотрудниками «Водоканала».





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