Силовики проводят обыски в кунгурском «Водоканале» Территория здания оцеплена Поделиться Твитнуть

Утром 15 мая в Кунгурское городское муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» с обысками нагрянули силовики. Территория предприятия оцеплена, из здания никого не выпускают.

Как сообщает «Комсомольская правда» в Перми со ссылкой на источник, оперативные мероприятия могут быть связаны с крупными хищениями. В УФСБ России по Пермскому краю сообщили, что пока комментировать рано, информация может появиться ближе к вечеру.

По информации источника Properm.ru, правоохранительные органы задержали руководителя организации. Возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), подробности не раскрываются.

Директором КГМУП «Водоканал» с 2020 года является бывший начальник кунгурского отделения ГИБДД Андрей Богомолов. В 2021 году он претендовал на пост главы муниципалитета, однако не прошёл во второй тур конкурса.

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