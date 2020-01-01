Конкуренцию главе Кунгура на конкурсе составит его заместитель Всего подано три заявки Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На состоявшемся сегодня заседании конкурсной комиссии по отбору главы Кунгурского муниципального округа во второй тур вышли действующий глава Кунгура Вадим Лысанов и его заместитель по внутренней политике и общественной безопасности (руководитель аппарата) Максим Денисенко. Они набрали больше всего баллов.

Третьим участником был директор КГ МУП «Водоканал» Андрей Богомолов, но во второй тур не вышел.

Окончательное решение о выборе главы Кунгурского МО будет принято на заседании думы 30 июня.

Напомним, решение об объединении Кунгурского района и Кунгурского городского округа в единый муниципальный округ было принято Заксобранием в ноябре прошлого года. Выборы в думу преобразованной территории состоялись в начале апреля.

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