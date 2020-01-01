В думе Кунгурского округа будут представлены пять партий Большинство — 20 из 27 мест — у «Единой России» Поделиться Поделиться Твитнуть

Выборы в думу Кунгурского округа

iskra-kungur.ru

Согласно данным системы ГАС Выборы на 6:00 12 апреля победу в выборах депутатов думы Кунгурского муниципального округа первого созыва одерживают представители партии «Единая Россия».

Её выдвиженцы, по предварительным итогам, получают 20 мандатов из 27. По два места в думе — за представителями партий КПРФ и ЛДПР, по одному — за «Справедливой Россией» и «Яблоком», проходит в представительный орган власти и один самовыдвиженец. Явка избирателей составила 28,99 %.

Члены мониторинговой группы Общественного штаба по наблюдению за выборами отмечают, что был выявлен ряд нарушений, который, однако, не повлиял на ход и итоги голосования.

Так, например, рядом с участками №1906 и №1909 были замечены наблюдали от кандидатов, приглашавшие избирателей проголосовать при помощи открыток с вписанными порядковыми номерами. По данному случаю в ТИК была подана жалоба. Член мониторинговой группы Алёна Булгакова разъяснила наблюдателям и кандидатам, что их действия могут быть расценены как нарушения. Раздача приглашений прекратилась.

Также Булгакова написала обращение в ТИК с просьбой проверить сообщение о том, что на избирательном участке член участковой избирательной комиссии №4633 с правом решающего голоса якобы выписывала в тетрадь фамилии проголосовавших избирателей. «Данные действия могут быть квалифицированы как попытка контроля явки избирателей. В случае подтверждения факта нарушения прошу отстранить члена комиссии от работы со списками избирателей», — значится в обращении члена мониторинговой группы.

Кроме того, на горячую линию Общественного штаба поступило сообщение от кандидата о том, что к УИК №1932 якобы организован подвоз избирателей. В ходе проверки данный факт не подтвердился.

Также фиксировались сигналы на нарушения в ходе голосования на дому. Разбирательства по этому поводу продолжаются.

За три дня выборов в Кунгурском округе оперативно рассмотрено около двух десятков обращений.

Как сообщили в крайизбиркоме, окончательные результаты выборов огласят 12 апреля после подсчёта всех голосов.

С 9 по 11 апреля состоялись выборы депутатов думы Кунгурского муниципального округа первого созыва, назначенные в связи с преобразованием Кунгурского муниципального района и города Кунгура в новое муниципальное образование Кунгурский муниципальный округ. В выборах приняли участие 85 кандидатов, которые претендовали на 27 мандатов в 10 многомандатных округах. На участках и при голосовании на дому работали более 360 наблюдателей.

Местное отделение «Единой России» выдвигало на выборы 27 кандидатов, КПРФ — 25 представителей, «Справедливая Россия» — 12, ЛДПР — 8. В кампании участвовали два кандидата от «Яблока» и 13 самовыдвиженцев.

Это последние крупные выборы в Пермском крае перед единым днём голосования в сентябре.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.