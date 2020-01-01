Выборы в думу Кунгурского округа пройдут за три дня Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ТИК Кунгурского муниципального округа назначила дату выборов в думу объединённого Кунгурского муниципального округа. Они пройдут в течение трёх дней — 9, 10 и 11 апреля. Соответствующее решение официально опубликовано 27 января в газете «Новости Кунгурского края».

С этого момента начинается период выдвижения кандидатов, который завершится в 00:00 17 февраля. Приём документов на регистрацию продлится с 4 февраля до 18:00 24 февраля 2021 года. Таким образом, полный список зарегистрированных кандидатов будет известен после 6 марта.

«При проведении кампании будет применяться временное положение, утверждённое Центризбиркомом России, которое предполагает проведение голосования в течение трёх дней и использование сейф-пакетов для хранения избирательной документации, — отмечает председатель крайизбиркома Игорь Вагин. — Основные задачи, стоящие перед территориальными комиссиями Кунгурского округа, — обеспечение законности проведения выборов, в том числе соблюдение процедуры трёхдневного голосования, и безопасности избирателей в рамках действующих ограничений».

Выборы пройдут по десяти многомандатным округам. Всего будет распределено 27 мандатов.

Напомним, на пленарном заседании краевого Заксобрания 26 ноября депутаты в двух чтениях поддержали законопроект об объединении Кунгура и Кунгурского района в единый муниципальный округ.

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