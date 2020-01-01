Елена Синица Конкуренция на выборах в Кунгуре составит три человека на место Поделиться Поделиться Твитнуть

В выборах в думу объединённого Кунгурского городского муниципального округа примут участие 87 кандидатов. Из 98 человек, выдвинувших свою кандидатуру, шесть не прошли регистрацию. Об этом сообщает краевой избирком.

В частности, было отказано двум кандидатам от КПРФ. Один из них скрыл сведения о судимости, второй являлся членом другой политической партии. Помимо этого, четырёх кандидатов не зарегистрировали из-за предоставления недостоверных подписей избирателей.

Из 98 выдвинутых кандидатов один кандидат представил отказ от участия в кампании, ещё четыре кандидата (два от ЛДПР и два самовыдвиженца) не сдали документы на регистрацию.

Наибольшая конкуренция ожидается в трёхмандатном округе №4 и двухмандатном округе №5, где зарегистрированы 12 и 10 кандидатов соответственно. В целом конкуренция за один мандат составляет три человека.

Напомним, выборы в думу объединённого Кунгурского муниципального округа пройдут в течение трёх дней — 9, 10 и 11 апреля.

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